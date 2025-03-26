Двухлетний мальчик оказался за рулем машины и погубил двух братьев

Thaiger: В Таиланде двухлетний мальчик оказался за рулем и убил двух школьников

В Таиланде двухлетний мальчик оказался за рулем внедорожника по вине матери и погубил двух школьников. Об этом сообщает The Thaiger.

Авария произошла 22 марта в провинции Бурирам. Машина выскочила на встречную полосу и протаранила мотоцикл, на котором ехали 13-летний Наруэмон и девятилетний Пуньяпхат. Спасти детей медикам не удалось.

Внутри внедорожника оказалась 43-летняя Пирун Прасертди и двое ее детей. Одному было 12, а другому два года. Выяснилось, что в момент аварии двухлетний мальчик находился на руках у женщины. Она о чем-то говорила со старшим сыном, когда младший схватился за руль и повернул его, что и привело к столкновению с мотоциклом.

Прасертди заявила, что младший сын был в детском кресле рядом с ней, а старший — на заднем сиденье. При этом видеорегистратор в машине не работал, так как женщина извлекла из него карту памяти перед поездкой. Кроме того, она призналась, что «воспринимала происходящее как сон, пока подушка безопасности не ударила ее в грудь».

Прасертди также сказала, что заплатит бабушке школьников сколько потребуется. Известно, что пожилая женщина воспитывала двоих внуков без всякой поддержки со стороны их родителей. Власти заявили, что она получит не менее трех миллионов батов (7,4 миллиона рублей).

Ранее в Таиланде трое охотников попали под скорый поезд. Пожилые мужчины находились на путях в состоянии алкогольного опьянения.