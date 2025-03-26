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10:23, 26 марта 2025Мир

Джей Ди Вэнса назвали самым опасным человеком в мире

Daily Star: Вице-президента США Вэнса назвали самым опасным человеком в мире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Американские чиновники назвали вице-президента США Джей Ди Вэнса самым опасным человеком в мире из-за его недовольства Европой. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Daily Star.

«Высокопоставленные дипломаты опасаются, что озлобленный Джей Ди Вэнс является самым опасным человеком в Белом доме, поскольку он слишком сильно недоволен Европой», — пишет издание.

The Daily Star указывает, что отношение Весна к европейским союзникам стало явным после просочившейся в сеть переписки в секретном чате Белого дома в мессенджере Signal. В ней Вэнс возмущался из-за оказываемой Вашингтоном помощи «так называемым союзникам США».

Ранее американский журнал The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретных переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на йеменских хуситов. Голдберга по ошибке пригласили в секретный чат.

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