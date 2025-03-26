Журналист Боуз осудил генсека НАТО Рютте за слова о будущем отношений с Россией

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал слова генсека НАТО Марк Рютте о перспективах развития отношений с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз осудил Рютте за слова о будущем отношений с Россией. Он подчеркнул, что не стоит удивляться составу участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Клоун-принц НАТО Рютте заявил: "Даже если война закончится и наступит мир, нормализации отношений с Россией не будет". Он также обмолвился, что Россия тратит деньги на "оборону"», — написал журналист.

Ранее Рютте раскрыл будущее отношений с Россией после конфликта на Украине. Нормализации диалога не будет, сказал генсек альянса.