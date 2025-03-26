Глава нацразведки США прокомментировала добавление журналиста в секретный чат Белого дома

Глава нацразведки США Габбард: Попадание журналиста в секретный чат было ошибкой

Журналист The Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат Белого дома по ошибке. Такой комментарий дала директор национальной разведки США Тулси Габбард, передает Reuters.

При этом глава американской нацразведки отметила, что она несколько ограничена в возможности обсуждать этот инцидент из-за судебного иска, поданного по этому делу.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Голдберг попал в секретный чат Белого дома под чужим номером телефона. Он добавил, что номера журналиста не было в списке его контактов, и подчеркнул, что он «каким-то образом оказался в чьих-то контактах, а затем был втянут в эту группу».

24 марта The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретных переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на йеменских хуситов. По словам журналиста, 11 марта он получил запрос на подключение к закрытой группе в мессенджере Signal.