Инженера цеха Запорожской АЭС осудили за покушение на сотрудников МАГАТЭ по заданию ГУР

В Ростове-на-Дону суд приговорил к 18 годам сотрудника Запорожской АЭС Потынгу

Южный окружной военный суд вынес приговор инженеру цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергею Потынге за покушение на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальное время будет в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 700 тысяч рублей.

По версии следствия, сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины связался с осужденным и сообщил ему о планах совершить в мае 2023 года теракт на территории Запорожской АЭС. В то время там должны были быть сотрудники МАГАТЭ. Целью теракта было дискредитировать Россию перед международным сообществом, что даст Украине возможность получить поддержку и финансирование.

Ранее Потынга заявил, что полностью признает вину в инкриминируемом ему преступлении.