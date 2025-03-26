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20:09, 26 марта 2025Экономика

Сложности с ипотекой вернули россиян во времена СССР

Экономист Кричевский: Обмен квартирами вновь становится популярным среди россиян
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россияне вернулись к советской модели приобретения жилья из-за сложностей с ипотекой. Таким наблюдением с агентством «Прайм» поделился эксперт рынка недвижимости экономист Алексей Кричевский.

На фоне заградительных ставок по ипотеке все больше покупателей предпочитают обмениваться квартирами. Такие сделки сегодня называют альтернативными и подразумевают размен жилплощади либо ее расширение с доплатой разницы. «Суть проста: покупатель А решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идет вилка — либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придется искать на нее покупателя», — пояснил собеседник агентства.

Несмотря на популярность, схема имеет свои сложности, и главная заключается в том, что объект должен устраивать и продавца, и покупателя. По прогнозам специалиста, ситуация на рынке станет выгоднее для таких приобретателей ближе к концу года. Только к этому времени, полагает Кричевский, недвижимость в России подешевеет. Вместе с тем стабилизируется и ключевая ставка.

Ранее россиянам назвали преимущества вторички перед новостройками. Помимо того что строящееся жилье стоит дороже готового, покупателям таких объектов приходится оплачивать аренду квартиры на то время, пока новостройка не сдана и в ней идет ремонт.

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