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02:30, 26 марта 2025РоссияЭксклюзив

Медик рассказал об эвакуации «крывшего его матом» раненого командира в зоне СВО

Медик с позывным Мур рассказал об эвакуации раненого командира в зоне СВО
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный медик с позывным Мур, проходящий службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал об эвакуации получившего ранение командира. Как медик рассказал «Ленте.ру», он предложил старшему по званию «крыть его матом», чтобы легче перенести дорогу.

Офицер получил ранение на учебном полигоне неподалеку от передовой, пояснил военнослужащий. Мур признался, что транспортировка раненого командира далась ему сложнее, чем эвакуация других участников СВО. «Одно дело — незнакомый боец, а тут месяц пили из одной кружки, считай», — пояснил медик.

Предвидя, что дорога до «зеленой зоны» будет непростой, Мур сказал командиру: «Ты можешь крыть меня матом». Однако медлить было нельзя, подчеркнул боец, так как из-за тяжести ранения в распоряжении у них было всего около получаса.

Положил его на бок, а ему же больно. Еще и дорога к тому же военная — вся в минах, распахана. Всю дорогу матом он меня в итоге и крыл

Мур Военный медик, боец СВО

В итоге раненого офицера удалось спасти. «Боязно было», — признался он.

Ранее участница СВО Айдысмаа Монгуш сама вынесла тело мужа с поля боя. Этому не помешало то, что супруги служили в разных подразделениях и находились на расстоянии 40 километров друг от друга. После этого женщина отказалась возвращаться в зону боевых действий. Она заявила, что сейчас больше нужна дома, где ее ждут дети.

ЖЗЛ
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