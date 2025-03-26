Лавров заявил о понимании Зеленским своего положения

Лавров: Зеленский понимает, что его дни сочтены

Президент Украины Владимир Зеленский осознает свое положение и понимает, что его дни сочтены. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

«Зеленский и сам не хочет давать слабину. Он понимает, что дни его сочтены, что его "светлый образ", как он пытался его строить в народе, давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды, там таких людей тоже немало», — сказал министр.

Также Лавров отметил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, скорее всего, понял суть украинского конфликта , но переоценил европейские элиты.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал президента Украины Владимира Зеленского единственным препятствием к миру.