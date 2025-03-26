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02:29, 26 марта 2025Бывший СССР

Зеленского назвали единственным препятствием к миру

Депутат Дмитрук назвал Зеленского единственным препятствием к миру на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал президента Украины Владимира Зеленского единственным препятствием к миру. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, подавляющее большинство граждан страны это понимают и поддерживают отставку украинского лидера. «Мы находимся на тонкой грани, когда весь мир решает, будет ли положен конец конфликту, или же он продолжится под руководством террориста Зеленского», — заявил депутат. Дмитрук подчеркнул, что в настоящий момент как никогда важно показать реальное положение дел.

Ранее Зеленский обвинил Россию в «манипуляциях» в переговорах с США и желании «обмануть весь мир».

До того Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

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