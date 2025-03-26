Лавров назвал новые регионы России давно закрытыми вопросами

Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию давно закрытыми вопросами

Крым, Донбасс и Новороссия с учетом референдумов и Конституции РФ являются «давно закрытыми вопросами», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) навсегда выразили свою позицию по вхождению в состав России.

Четыре новых региона — ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.