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07:33, 26 марта 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Чили
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Чили

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Чили произошло мощное землетрясение. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмособытие зафиксировали в понедельник, 25 марта, в 19:55 по местному времени (в 1:55 26 марта мск). Магнитуда подземных толчков достигала 5,5 — это считают сильным землетрясением.

Эпицентр находился в 97 километрах к востоку от городов Альто-Осписио с населением 105 тысяч человек и Ла Тирана с населением с 5 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 100 километров. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях не сообщалось.

Двумя днями ранее в Чили произошло еще одно мощное землетрясение. Магнитуда сейсмического события составила так же 5,5. Эпицентр находился в 39 километрах севернее города Кокимбо с населением 160 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 38 километров.

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