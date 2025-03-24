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15:51, 24 марта 2025Экономика

У берегов Чили произошло мощное землетрясение

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
Александра Качан (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Индонезии

Фото: Joaquingz1 / Shutterstock / Fotodom

В понедельник, 24 марта, у берегов Чили зафиксировали мощное землетрясение. Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ).

Магнитуда сейсмического события составила 5,5. Эпицентр находился в 39 километрах севернее города Кокимбо с населением 160 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 38 километров. Информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.

Ранее в марте землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии, в округе Северное Тапанули на севере острова Суматра. За несколько часов до этого в стране зафиксировали еще несколько землетрясений магнитудой до 5,8.

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