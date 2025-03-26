Москвичи увидят затмение

Профессор Богачев: Частичное солнечное затмение москвичи увидят в субботу

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать жители столицы в субботу, 29 марта, с 14:50 по 15:10 по московскому времени. Об этом агентству «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Он добавил, что в этом году будет два затмения: 29 марта и 21 сентября. Оба затмения окажутся частичными, то есть полная ночь на Земле не наступит нигде, а Солнце просто превратится в «месяц», размер которого зависит от региона. В России затмение можно будет наблюдать в европейской части страны, в районе 14:50–15:10 по московскому времени оно окажется максимальным. При этом заметным затмение будет только на севере страны. Если в Москве Луной будет закрыто менее 10 процентов солнечного диска, то в Санкт-Петербурге — около 20 процентов.

Солнечное затмение, которое произойдет 29 сентября, москвичам увидеть не удастся, добавил ученый.

Ранее жители Челябинска заметили необычное небесное явление — утром в небе над российским городом взорвался метеор. Астрофизик, доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра не увидел в этом событии ничего экстраординарного. «Это очень слабый болид. Таких за год по стране тысячи. Сгорел булыжник в атмосфере», — сказал ученый.