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18:41, 26 марта 2025Из жизни

Мужчина нашел клад по нарисованной отцом карте

Daily Mirror: Американец нашел в Львове клад по карте, нарисованной его отцом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lukas Gojda / Shutterstock / Fotodom

Американец польского происхождения нашел семейный клад по нарисованной отцом карте. Об этом пишет издание Daily Mirror.

До Второй мировой войны родители 72-летнего Яна Глазевски жили в Львове, который в то время находился на территории Польши. Когда началась война, они перебрались в США. Перед отъездом из страны семейные ценности закопали в лесу недалеко от дома.

Спустя много лет мужчина передал сыну самодельную карту с отметкой в том месте, где закопан клад. Глазевски пообещал, что обязательно его найдет.

Глазевски пытался отыскать оставленные в Львове ценности с 2019 года. К тому времени семейного дома давно не было, но карта помогла найти фундамент. Чтобы уточнить место, территорию пришлось прочесать с металлодетектором.

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В конце концов Глазевски откопал спрятанную шкатулку. Внутри оказались украшения его матери, крестильная ложка с выгравированными фамильными инициалами и другие личные вещи, связанные с его семейной историей.

«Найти эти драгоценности было все равно что прикоснуться к наследию моей матери, которое хранилось во времени, — рассказал Глазевски. — Это было похоже на исполнение детской мечты найти сокровище. Но более важно, что я исполнил обещание, данное отцу».

Ранее сообщалось, что в Нидерландах археологи обнаружили три древних клада с так называемыми «деньгами дьявола». В тайниках язычников нашли монеты и украшения.

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