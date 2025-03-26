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04:15, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Заскучавший дома мужчина придумал развлечение и чуть не умер

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit под ником ehtio поделился историей о том, как решил проверить, как долго он сможет не дышать, но ситуация вышла из-под контроля. В комментариях пользователи порадовались благополучному исходу ситуации.

По словам автора поста, однажды ему стало скучно дома, поэтому он решил узнать, как долго сможет задерживать дыхание под водой, и погрузился в ванну. Мужчина попросил своего старшего сына засечь время, заявив, что собирается побить свой прежний рекорд, который составлял около 100 секунд.

Перед задержкой дыхания герой истории воспользовался техникой профессиональных фридайверов — начал совершать быстрые вдохи, чтобы наполнить легкие кислородом. Однако в итоге он потерял сознание в ванне. «Сын позже сказал, что после того, как я провел 90 секунд под водой, он начал тыкать меня, потому что не хотел, чтобы я побил рекорд. А когда я не отреагировал на его действия, он осознал, что что-то пошло не так, и вытащил меня из воды. Позже я узнал, что гипервентилирование перед задержкой дыхания — очень опасная практика», — вспомнил герой истории.

Автор признался, что его поступок был глупым и опасным, и поблагодарил сына за спасение. В комментариях пользователи выразили надежду, что этот случай не оставит психологической травмы у ребенка. «Надеюсь, твой сын не слишком травмирован этой историей», — написал один из участников обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как узнал об измене матери после того, как решил посмеяться над романами отца. В комментариях пользователи поддержали парня и посоветовали ему отпустить прошлое.

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