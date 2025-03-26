На Дальнем Востоке откроются магазины «Магнит»

В Якутии подписали соглашение об открытии магазинов сети «Магнит»

В Якутии появятся магазины сети «Магнит». Об этом сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что соглашение в сфере развития торговли подписано между правительством региона и компанией «Тандер».

Первые торговые точки планируют открыть в 2026 году. Бычков подчеркнул, что сотрудничество позволит расширить ассортимент товаров для местных жителей, а также создаст новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что в России запланировано открытие пяти магазинов бренда одежды из Казахстана. Размер инвестиций составит около 1 миллиона долларов, а средний чек — 6-7 тысяч рублей.