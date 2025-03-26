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23:31, 26 марта 2025Бывший СССР

На Украине назвали виновного в присоединении Крыма к России

Генерал СБУ Вовк обвинил Киев в присоединении Крыма к России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что в желании крымчан стать частью России виноват Киев. Об этом он сообщил YouTube-каналу InterVizor.

Вовк обвинил Киев в присоединении Крыма к России и подчеркнул, что жители полуострова якобы могли остаться гражданами Украины, если бы власти страны не допускали ошибок в их отношении.

«Почему Крым так отошел? Да никто не занимался Крымом, все строили свои поместья, отели», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева. Он подчеркнул, что страна никогда на это не пойдет.

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