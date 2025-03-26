Британию обвинили в попытке сорвать переговоры США и РФ по Черному морю

Великобритания пытается сорвать договоренности России и США по прекращению огня в Черном море и ударам по объектам энергетики. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Издание сделало такой вывод по публикации в британской газете The Times, которая, по мнению журналистов, отражает недовольство западной «партии войны» начавшимся процессом перемирия на Украине. Авторы издания отмечают, что часть требований России по снятию санкций США не могут выполнить без европейских стран.

Украинские журналисты предположили, что публикации в британских газетах с критикой перемирия делаются с целью не допустить, чтобы Евросоюз и Британия пошли на снятие санкций. Другой возможной целью таких публикаций издание назвало попытку подключить к переговорам по соглашению по перемирию на море представителей Евросоюза и Британии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал депрессивным сценарий принудительного мира на Украине. По его словам, принуждение к миру было бы предательством Украины, и выразил уверенность, что союзники Киева на это не пойдут.