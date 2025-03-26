Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:08, 26 марта 2025Экономика

Названа доля отказывавшихся от работы россиян

SuperJob: 53 % россиян отказывались от работы даже при успешном собеседовании
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Более половины опрошенных россиян (53 процента) хотя бы раз за свою профессиональную карьеру отказывались от предложения работодателя даже при успешном собеседовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков SuperJob.

В опросе приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех российских округов. По итогам исследования выяснилось, что чаще всего отклоняют предложения работодателей респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (60 процентов) и граждане с ежемесячным доходом 50-100 тысяч рублей (65 процентов).

Чаще всего соискателей не устраивают зарплатные предложения от работодателей. Такую причину отклонения джоб-оффера назвали 22 процента респондентов. Еще 17 процентов опрошенных признались, что поводом для отказа послужило несоответствие обещаний работодателя действительности. В свою очередь, о получении более выгодных предложений заявили 16 процентов.

Другими популярными у россиян причинами отказа от вакансии, по данным сервиса «Работа.ру», оказались неподходящие рабочие задачи, негативное отношение к нанимающей компании, несоответствие навыков и обязанностей и риски конфликтов с начальством. Однако самой распространенной причиной эксперты также назвали низкие зарплаты, которые предлагают работодатели.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор Первого канала погибла при взрыве мины в Белгородской области. Ранен оператор. Что об этом известно?

    Минобороны обвинило ВСУ в ударе по третьему за сутки энергообъекту в России

    Мишустин рассказал депутатам о росте ВВП

    В России ответили на слова Трампа о затягивании согласования прекращения огня

    Минобороны сообщило об атаке украинского БПЛА на энергообъект в российском регионе

    В Киев прибыл глава МИД одной из стран НАТО

    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать хранилище газа в Крыму

    Российского контрактника отправили в колонию на четыре года за уличную поножовщину

    Митрополит заявил о мечтающих «оказаться на передовой» российских мальчишках

    В Киеве мобилизовали отца-одиночку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше