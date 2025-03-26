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18:40, 26 марта 2025Наука и техника

Названы замедляющие старение кожи вещества

Endocrine Reviews: Мелатонин, эстроген и окситоцин замедляют старение кожи
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Группа ученых из Университета Мюнстера выявила гормоны, которые могут замедлять возрастные изменения кожи и защищать ее от внешних повреждений. Результаты работы опубликованы в журнале Endocrine Reviews.

Авторы проанализировали десятки исследований и выяснили, что некоторые гормоны оказывают заметное влияние на состояние кожи и волос. В частности, они помогают сохранить эластичность, предотвращают появление морщин и могут даже замедлять поседение.

В обзор включены гормоны, уже применяющиеся в клинической практике, например эстрогены и ретиноиды, а также вещества, которые пока только изучаются — мелатонин, гормон роста, инсулиноподобный фактор роста, альфа-меланоцитстимулирующий гормон (α-MSH), окситоцин и эндоканнабиноиды. Многие из них обладают антиоксидантными, противовоспалительными и защитными свойствами.

Наибольшим образом внимание ученых привлек мелатонин — маленькая молекула, которая дешевле и безопаснее других веществ. Он подавляет воспаление, предотвращает повреждение ДНК, регулирует метаболизм в митохондриях и замедляет апоптоз — программируемую гибель клеток, которая усиливается с возрастом. Исследования показали, что мелатонин может бороться с последствиями ультрафиолетового излучения, а также препятствовать обесцвечиванию волос.

По мнению авторов, эти данные открывают новые направления в дерматологии и антивозрастной медицине. Гормоны могут стать основой для разработки препаратов, способных не только улучшать внешний вид кожи, но и укреплять ее барьерные функции и снижать риск повреждений.

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