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13:02, 26 марта 2025Путешествия

Одной азиатской стране предрекли массовую популярность у россиян

Эксперт по туризму Котляр: Вьетнам может войти в топ-5 массовых направлений
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Вьетнам в 2025 году может войти в топ-5 заграничных направлений, которые выбирают россияне для отдыха. Массовую популярность азиатской стране предрекла эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр, пост опубликован в ее Telegram-канале.

По словам эксперта, Вьетнам может «оттянуть на себя» огромную долю туристов у Таиланда и Турции. Котляр подчеркнула, что отдыхать на местном курорте Нячанг можно до конца июля. Тем временем китайский остров Хайнань, несмотря на его относительную экономичность, не смог заслужить такого внимания среди туристов из-за ограниченной отельной базы, добавила она.

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Котляр также отметила, что «Аэрофлот» решил увеличить количество рейсов во Вьетнам, и с 27 апреля самолеты из Москвы в Нячанг будут летать до четырех раз в неделю.

Ранее аналитики сервиса «Авиасейлс» рассказали, что в начале 2025 года Вьетнам показал наибольший рост популярности у российских туристов по сравнению с другими зарубежными направлениями. Число поездок в эту страну увеличилось на 107 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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