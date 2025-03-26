Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 26 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Трампа о затягивании согласования прекращения огня

Депутат Чепа: Россия не затягивает согласование прекращения огня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия не тянет время, а более конкретно подходит к решению задач в отличие от президента США Дональда Трампа, который сначала обещал урегулировать украинский конфликт за один день, а потом в течение месяца, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на слова американского лидера о затягивании Россией согласования о прекращении огня.

«Желание есть, стремление есть, но всегда все кроется в деталях. Вот мы говорим о перемирии, а как контролировать перемирие? Какие будут критерии здесь? Что делать, если они не будут исполняться? Я как пример привожу. Поэтому здесь все очень важно, и если переговоры идут 12 часов, это большое количество вопросов и задач, которые решают спецпредставители и его [Трампа], и [президента России] Владимира Владимировича [Путина], поэтому это не затягивание, а конкретизация», — поделился депутат.

Ранее Трамп предположил, что Россия затягивает согласование прекращения огня с Украиной. «Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время», — сказал политик.

До этого американский президент заявлял о прогрессе в переговорах представителей Вашингтона, Москвы и Киева в Саудовской Аравии. По его словам, Соединенные Штаты ведут с Россией и Украиной «глубокие дискуссии».

    Обсудить
    Последние новости

    Военкор Первого канала погибла при взрыве мины в Белгородской области. Ранен оператор. Что об этом известно?

    Подбитую при попытке прорвать «зубы дракона» на границе России технику ВСУ сняли на видео

    Названы дата и место прощания с военкором «Известий» Федорчаком

    В США оценили страх финансистов перед рецессией

    Селена Гомес вышла в свет в наряде за 1,2 миллиона рублей

    Бродячие собаки растерзали пришедшую на кладбище российскую пенсионерку

    Мишустин подтвердил предстоящую индексацию одного вида пенсий

    Обстрелянный магазин в Сочи попал на видео

    Стало известно о прошении об аресте главы Гагаузии на 30 дней

    Российский призер Паралимпиады погиб в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше