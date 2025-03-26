В России ответили на слова Трампа о затягивании согласования прекращения огня

Депутат Чепа: Россия не затягивает согласование прекращения огня

Россия не тянет время, а более конкретно подходит к решению задач в отличие от президента США Дональда Трампа, который сначала обещал урегулировать украинский конфликт за один день, а потом в течение месяца, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на слова американского лидера о затягивании Россией согласования о прекращении огня.

«Желание есть, стремление есть, но всегда все кроется в деталях. Вот мы говорим о перемирии, а как контролировать перемирие? Какие будут критерии здесь? Что делать, если они не будут исполняться? Я как пример привожу. Поэтому здесь все очень важно, и если переговоры идут 12 часов, это большое количество вопросов и задач, которые решают спецпредставители и его [Трампа], и [президента России] Владимира Владимировича [Путина], поэтому это не затягивание, а конкретизация», — поделился депутат.

Ранее Трамп предположил, что Россия затягивает согласование прекращения огня с Украиной. «Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время», — сказал политик.

До этого американский президент заявлял о прогрессе в переговорах представителей Вашингтона, Москвы и Киева в Саудовской Аравии. По его словам, Соединенные Штаты ведут с Россией и Украиной «глубокие дискуссии».

