Палестинцы выступили против ХАМАС

The Guardian: В Газе прошли массовые протесты против ХАМАС

В северной части сектора Газа прошли массовые протесты, на которых сотни палестинцев выразили недовольство политикой радикального движения ХАМАС, требуя завершения конфликта с Израилем. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы все устали от войны (...). Если уход ХАМАС от власти в Газе является решением, почему движение не сложит полномочия, чтобы защитить людей?», — задался вопросом один из протестующих.

Как отмечает издание, сотни людей скандировали различные лозунги, в частности, называя членов ХАМАС «террористами». Дополнительно сообщается, что эта акция протеста против деятельности палестинского движения стала «самой крупной» с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.