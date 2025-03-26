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17:50, 26 марта 2025Мир

Палестинцы выступили против ХАМАС

The Guardian: В Газе прошли массовые протесты против ХАМАС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

В северной части сектора Газа прошли массовые протесты, на которых сотни палестинцев выразили недовольство политикой радикального движения ХАМАС, требуя завершения конфликта с Израилем. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы все устали от войны (...). Если уход ХАМАС от власти в Газе является решением, почему движение не сложит полномочия, чтобы защитить людей?», — задался вопросом один из протестующих.

Как отмечает издание, сотни людей скандировали различные лозунги, в частности, называя членов ХАМАС «террористами». Дополнительно сообщается, что эта акция протеста против деятельности палестинского движения стала «самой крупной» с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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