Песков порассуждал о дате 25-летия первого избрания Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал примечательной датой 25-летие первого избрания Владимира Путина на пост президента России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Дата действительно весьма примечательная. Однозначно можно сказать одно: за 25 лет наша страна проделала огромный путь», — сказал пресс-секретарь президента.
Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к дате 25-летия первого избрания Путина на пост главы государства.
26 марта 2000 года Владимира Путина избрали президентом России во время досрочных выборов, назначенных Советом Федерации. Официально глава государства вступил в должность 7 мая 2000 года.
С 15 по 17 марта 2024 года прошли выборы президента России, которые завершились победой Путина. Инаугурация на пятый срок состоялась 7 мая.