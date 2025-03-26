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12:51, 26 марта 2025Россия

Песков порассуждал о дате 25-летия первого избрания Путина

Песков назвал примечательной датой 25-летие первого избрания Путина
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал примечательной датой 25-летие первого избрания Владимира Путина на пост президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дата действительно весьма примечательная. Однозначно можно сказать одно: за 25 лет наша страна проделала огромный путь», — сказал пресс-секретарь президента.

Так он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к дате 25-летия первого избрания Путина на пост главы государства.

26 марта 2000 года Владимира Путина избрали президентом России во время досрочных выборов, назначенных Советом Федерации. Официально глава государства вступил в должность 7 мая 2000 года.

С 15 по 17 марта 2024 года прошли выборы президента России, которые завершились победой Путина. Инаугурация на пятый срок состоялась 7 мая.

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