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05:16, 26 марта 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ раскрыл детали отступления из Суджи

ТАСС: Отступление ВСУ из Суджи планировалось на коленках
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) неграмотно подготовило отступление из Суджи Курской области, оно планировалось «на коленках». Об этом рассказал пленный украинский боец Ярослав Щуров в беседе с ТАСС.

Он отметил, что командование приказало солдатам бросить сослуживцев.

«Бросайте трехсотых, бросайте все. Кто идет — тот выйдет. Кто не ходит — тот остается», — привел Щуров слова командиров.

Он добавил, что бойцов ВСУ запугивали тем, что российские солдаты якобы пытают пленных. Щуров отметил, что в реальности с украинскими военными обращаются «очень даже неплохо».

24 марта сразу несколько Telegram-каналов сообщили о боях вблизи таможенного пункта «Суджа» на границе с Сумской областью Украины. При этом часть украинских солдат оказалась блокирована в курском приграничье, лишив себя возможного пути отхода.

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