Боец ВСУ Коваль: Киев забрасывает под Курск насильно мобилизованных украинцев

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) забрасывает в Курскую область на подмогу десанту 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады насильно мобилизованных украинцев. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Владимир Коваль в беседе с РИА Новости.

По словам мужчины, сотрудники территориального центра комплектования поймали его в Дарницком районе Киева. О том, что боец едет в Курскую область, он узнал уже перед тем, как его усадили в бронетранспортер. В результате Коваль и его сослуживцы начали задумываться о побеге. «Они нам сказали, что мы будем типа в тылу сидеть. Ну вот это везут в тыл? [Сказали], что едем на подмогу. Нам сказали, что мы пять дней посидим в тылу там в окопе с этими, с 95-й и 225-й [бригадами]», — рассказал солдат.

Как выяснило агентство, штурмовики российской группировки войск «Север» взяли Коваля в плен 24 марта. При этом 15 сослуживцев бойца были ликвидированы.

Ранее другой пленный украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ забрасывали в Курскую область роты заключенных. По его словам, уголовников допускали к командованию.