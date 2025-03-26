Подполье сообщило об ударах по военным ВСУ в Запорожской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по военным ВСУ в Запорожской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по военным Вооруженных сил Украины на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По словам подпольщика, атака велась по запорожскому району. Военнослужащие ожидали отправки на ротацию.

Ранее российские войска ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области, а также по расположению украинских солдат под Сумами. Координатор николаевского подполья отметил, что пораженное под Сумами расположение ВСУ находилось в лесу.

