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23:58, 26 марта 2025Бывший СССР

Подполье сообщило об ударах по военным ВСУ в Запорожской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по военным ВСУ в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по военным Вооруженных сил Украины на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По словам подпольщика, атака велась по запорожскому району. Военнослужащие ожидали отправки на ротацию.

Ранее российские войска ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области, а также по расположению украинских солдат под Сумами. Координатор николаевского подполья отметил, что пораженное под Сумами расположение ВСУ находилось в лесу.

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