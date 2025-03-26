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07:21, 26 марта 2025Наука и техника

Политолог рассказал об ударной силе «Орешника»

Политолог Шпунт: «Орешник» способен накрыть все западное побережье США за минуты
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ракеты системы «Орешник» могут накрыть все западное побережье США в считанные минуты, если будут размещены в районе Чукотки. Об этом рассказал гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт в интервью URA.RU.

По его словам, с этим во многом и связана «истерика Запада» и требования запретить размещение ядерного оружия в Арктике.

Шпунт уточнил, что «Орешник» способен территорию от заводов «Боинга» в Сиэтле до Сан-Диего на границе с Мексикой.

Ранее депутат Государственной Думы Андрей Колесник предсказал новый удар по Украине «Орешником». Говоря о потенциальных целях на украинской территории, он напомнил, что там еще остались газовые и угольные электростанции, а также электростанции на жидком топливе.

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