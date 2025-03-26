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15:42, 26 марта 2025Ценности

Популярный в 2010-х предмет гардероба вернулся в моду

Vogue: Популярные в 2010-х годах болеро вновь стали трендом благодаря дизайнерам
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Raimonda Kulikauskiene / Getty Images

Один популярный в 2010-х годах предмет гардероба вернулся в моду благодаря известным дизайнерам. Соответствующий материал приводит французская версия Vogue.

Трендом вновь стали болеро, представленные в осенне-зимних коллекциях различных брендов в рамках последних мировых Недель моды. Среди них — марки Miu Miu, Dior и Ludovic de Saint Sernin, которые в том числе продемонстрировали фасоны из искусственного меха и изделия, украшенные люверсами.

В свою очередь, манекенщицы сочетали на подиумах данную одежду с облегающими кожаными и атласными юбками, бра-топами, футболками с надписями, сапогами и босоножками с гольфами.

В феврале сообщалось, что один аксессуар, который был особенно популярен в 1990-х годах, вновь стал модным благодаря нашумевшему фильму «Анора».

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