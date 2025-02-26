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17:46, 26 февраля 2025Ценности

Один аксессуар из 1990-х вновь стал модным благодаря фильму «Анора»

NYP: Блестящая мишура для волос из 1990-х вновь стала модной благодаря «Аноре»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: фильм «Анора»

Один аксессуар, который был особенно популярен в 1990-х годах, вновь стал модным благодаря нашумевшему фильму «Анора». Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет блестящей мишуре для волос, которая украшала волосы актрисы Майки Мэдисон, сыгравшей главную роль в упомянутой картине. Девушки принялись массово публиковать видео в соцсетях, демонстрируя аудитории новую прическу, на которую они решились после просмотра номинированного на «Оскар» фильма.

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Блогерша Саманта Эндрю рассказала в TikTok, что заказала цветную мишуру для волос сразу после похода в кино. Вслед за ней подобные ролики принялись размещать и другие инфлюэнсеры. «Похожа ли я на Ани?» — поинтересовалась одна из них в описании к публикации.

Некоторые авторы показывали зрителям, как сделать такую прическу в домашних условиях, однако парикмахеры все же советуют обращаться к специалистам, которые смогут сделать цветное наращивание в салоне.

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