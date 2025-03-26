Посланник Трампа Гренелл: ЯО, от которого отказалась Украина, принадлежало РФ

Ядерное оружие, от которого после распада СССР отказалась Украина, на самом деле принадлежало России. На это указал посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл в соцсети X.

«Внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]», — написал чиновник. Он подчеркнул, что оружие, которое Киев вернул Москве, никогда не было украинским, и это является неудобным фактом.

Речь идет о меморандуме, подписанном РФ, Украиной, Великобританией и США в Будапеште 5 декабря 1994 года. Согласно ему были приняты гарантии безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее Зеленский назвал «тупым» решение о передаче ядерного оружия России в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. По его словам, так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой.