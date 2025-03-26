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01:52, 26 марта 2025Мир

Посланник Трампа указал на неудобный факт об украинском ядерном оружии

Посланник Трампа Гренелл: ЯО, от которого отказалась Украина, принадлежало РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Ядерное оружие, от которого после распада СССР отказалась Украина, на самом деле принадлежало России. На это указал посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл в соцсети X.

«Внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]», — написал чиновник. Он подчеркнул, что оружие, которое Киев вернул Москве, никогда не было украинским, и это является неудобным фактом.

Речь идет о меморандуме, подписанном РФ, Украиной, Великобританией и США в Будапеште 5 декабря 1994 года. Согласно ему были приняты гарантии безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее Зеленский назвал «тупым» решение о передаче ядерного оружия России в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. По его словам, так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой.

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