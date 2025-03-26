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15:18, 26 марта 2025Россия

Потери ВСУ в Курской области превысили 70 тысяч человек с начала вторжения

Минобороны РФ: Потери ВСУ под Курском с начала вторжения превысили 70 тысяч
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с начала вторжения в августе 2024 года превысили 70 тысяч человек. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В Минобороны уточнили, что всего с 6 августа прошлого года ВСУ потеряли 70 190 бойцов, из которых 230 — за минувшие сутки.

Также, как сообщили в оборонном ведомстве, за время боевых действий под Курском украинские подразделения потеряли более 400 танков, 585 артиллерийских орудий и 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о заброшенных под Курск насильно мобилизованных украинцах.

ЖЗЛ
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