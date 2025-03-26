Пятерых мужчин осудили за разбойное нападение в центре российского города

В Москве осудили пятерых мужчин за разбойное нападение в центре города

В Москве осудили пятерых мужчин за разбойное нападение в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Они признаны виновными по статье 162 («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для здоровья, а также предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

Как установил суд, 8 июня 2024 года сообщники на улице Лесной напали на двоих мужчин. Одному из них они распылили в лицо перцовый баллончик, а затем начали их избивать, нанося множественные удары руками и ногами. Злоумышленники требовали отдать телефоны, деньги и часы. Пострадавшие попытались скрыться, но их догнали и снова стали бить. Ущерб составил 52 тысячи рублей.

Суд приговорил сообщников к срокам от четырех до шести лет колонии общего режима и штрафам от 100 до 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин похитил две бутылки спиртного, избил сотрудника супермаркета и попал на видео.