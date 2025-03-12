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20:28, 12 марта 2025Силовые структуры

Россиянин похитил две бутылки спиртного, избил сотрудника супермаркета и попал на видео

В Москве мужчина похитил две бутылки спиртного и избил сотрудника супермаркета
Варвара Митина (редактор)

В Москве мужчина похитил две бутылки спиртного, избил сотрудника супермаркета и попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в столичной прокуратуре.

На кадрах видно, как злоумышленник берет две бутылки алкоголя и выходит из магазина. За ним следует сотрудник магазина, который пытается его остановить. После этого между мужчинами начинается драка.

В прокуратуре рассказали, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Злоумышленником оказался 35-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение по статье 162 УК РФ («Разбой»). Мужчину арестовали.

Ранее в подмосковном Ногинске полиция задержала 42 человека, устроивших драку со стрельбой у одного из домов.

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