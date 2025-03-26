Раскрыта обещанная российскому подростку за совершение теракта сумма

В Ставропольском крае подростку предложили 50 тыс. руб. за совершение теракта

В Ставропольском крае подростку предложили 50 тысяч рублей за поджог здания, в котором находится общественная организация. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, несовершеннолетний искал подработку в интернете и нашел предложение о совершении поджога, на которое и согласился. Для выполнения заказа он купил бензин и привлек еще несколько знакомых, которые следили за безопасностью, находясь неподалеку.

Преступление было совершено 22 марта, но деньги за него так и не выплатили. Подростка арестовали. Он проходит обвиняемым по статье 205 («Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.