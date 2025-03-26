Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:31, 26 марта 2025Россия

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о заболевших скарлатиной российских туристах

Роспотребнадзор: Информация о случаях скарлатины в Таиланде — под контролем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Информация о случаях заболевания скарлатиной в Тайланде находится под контролем Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Информация о предполагаемых случаях скарлатины в Таиланде на контроле Роспотребнадзора. (…) К настоящему моменту на официальном сайте Минздрава Таиланда и Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда информация о распространении скарлатины в стране не представлена», — говорится в сообщении.

При этом в начале марта Минздрав Тайланда заявил, что за первые два месяца 2025 года в стране зафиксировали 455 случаев заболевания скарлатиной. В Роспотребнадзоре добавили, что в целях выявления людей с признаками инфекции производится мониторинг обстановки.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Таиланде среди российских туристов началась вспышка скарлатины. От очередной опасной инфекции страдают как взрослые, так и дети. Россияне жалуются на температуру под 40 градусов, жуткую боль в горле, кашель и сильные высыпания на языке и теле.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сахарного олигарха» задержали в Москве. После начала СВО и санкций он доказывал, что не входит в ближайшее окружение Путина

    Кокорин высказался о потерянной карьере фразой «Я мог Илоном Маском быть»

    В США ужесточили продажу дилдо

    Роспотребнадзор прокомментировал информацию о заболевших скарлатиной российских туристах

    В Приднестровье оценили положение Гагаузии в составе Молдавии

    В Госдуме ответили на опровержение генштаба ВСУ ударов по российским энергообъектам

    Названа неочевидная опасность частых перекусов

    Предотвращена атака ВСУ на Крым

    Названы главные преимущества российского «Панциря»

    В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше