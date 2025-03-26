Роспотребнадзор прокомментировал информацию о заболевших скарлатиной российских туристах

Роспотребнадзор: Информация о случаях скарлатины в Таиланде — под контролем

Информация о случаях заболевания скарлатиной в Тайланде находится под контролем Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Информация о предполагаемых случаях скарлатины в Таиланде на контроле Роспотребнадзора. (…) К настоящему моменту на официальном сайте Минздрава Таиланда и Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда информация о распространении скарлатины в стране не представлена», — говорится в сообщении.

При этом в начале марта Минздрав Тайланда заявил, что за первые два месяца 2025 года в стране зафиксировали 455 случаев заболевания скарлатиной. В Роспотребнадзоре добавили, что в целях выявления людей с признаками инфекции производится мониторинг обстановки.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Таиланде среди российских туристов началась вспышка скарлатины. От очередной опасной инфекции страдают как взрослые, так и дети. Россияне жалуются на температуру под 40 градусов, жуткую боль в горле, кашель и сильные высыпания на языке и теле.