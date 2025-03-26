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07:30, 26 марта 2025Путешествия

Россиянин описал жизнь пожилых людей в Польше фразой «работают до последнего»

Алина Черненко

Фото: Peter Andrews / Reuters

Российский путешественник побывал в деревне Польши и рассказал о жизни местных пенсионеров. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Это в Германии пенсионеры могут расслабиться — получать пенсию 2 тысячи евро (около 184,6 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру") и ни о чем не думать. А в Польше, как и в большинстве других стран Европы, пенсии не такие уж и большие. Поэтому люди и работают, как говорится, до последнего — жить-то на что-то надо», — такими фразами описал увиденное автор публикации.

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Путешественник добавил, что в польской деревне он познакомился с пожилым мужчиной по имени Стефан. Он признался россиянину, что всю жизнь работал и откладывал сбережения, а после выхода на пенсию, когда появилось свободное время, решил построить «дом мечты» — деревянный сруб. Теперь поляк хочет найти молодую жену, чтобы она помогала ему по хозяйству.

«Судя по его внешнему виду, он еще лет тридцать будет оставаться в хорошей форме. Так что его будущей молодой жене можно только позавидовать. И мужик видный, и дом будет новый, и жизнь обещает быть в достатке», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Европе и рассказал о проблемах местных жителей. По его словам, какие-то вещи — например, дороги, инфраструктура и чистота — там на высшем уровне, а какие-то вызывают шок.

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