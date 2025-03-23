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10:31, 23 марта 2025Путешествия

Россиянин побывал в Европе и описал жизнь местных фразой «как-то невесело»

Алина Черненко

Фото: Rich Martello / Unsplash

Российский путешественник побывал в Европе и рассказал о проблемах местных жителей. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что какие-то вещи — например, дороги, инфраструктура и чистота — там на высшем уровне, а какие-то вызывают шок. По его словам, европейцы радуются, когда едут на новой немецкой машине по ровной дороге, но когда заезжают на заправку и платят 1,85 евро (около 170 рублей) за литр 95-го бензина, то они «немного грустят».

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«И когда у них зимой температура в доме 17 градусов (потому что газ дорогой), им тоже оказывается как-то невесело. В общем, надо всегда помнить — у любой медали есть две стороны», — такими фразами описал жизнь европейцев россиянин.

Путешественник добавил, что во время поездки по Чехии он познакомился с продавщицей местного магазина, которая призналась в желании отправить дочь учиться в Россию.

«Простые люди рассуждают исключительно из практических соображений, без какой-либо политики или псевдоценностей. Так, например, учеба в России для них будет бесплатная по программе обмена студентами», — пояснил автор, добавив, что учеба в самой Чехии будет стоить несколько тысяч евро.

Ранее этот же тревел-блогер описал поездку по Европе фразой «тот еще аттракцион». Он пояснил, что в одних местах народ оказывался гостеприимный, а в других с ним даже не хотели разговаривать.

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