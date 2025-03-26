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02:51, 26 марта 2025Россия

Россиянка пострадал в результате атаки украинского БПЛА

Губернатор Гладков: БПЛА атаковал поселок Политотдельский, ранена женщина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) поселка Политотдельский была ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в результате атаки украинского беспилотника в нескольких квартирах, на социальном объекте и в пристройке были выбиты окна. Информация о последствиях уточняется.

Ранее жители Белгорода сообщили о громких звуках в городе, предварительно, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила все цели.

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