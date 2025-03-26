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01:22, 26 марта 2025Россия

Жители российского города сообщили о громких звуках

Shot: Жители Белгорода сообщили о громких звуках в городе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители Белгорода сообщили о громких звуках в городе, предварительно, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила все цели. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам жителей российского города, взрывы прозвучали 26 марта около 0:15. Также были слышны характерные звуки пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предварительно, дроны летели на крайне низкой высоте.

Как минимум один из беспилотников был ликвидирован. Официальной информации о произошедшем нет.

Ранее сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали церковь в Белгородской области. В результате былиповреждены трактор и купол храма Казанской иконы Божией Матери.

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