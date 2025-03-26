Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:51, 26 марта 2025Силовые структуры

Российские военные обстреляют вулкан на Камчатке

МЧС: Военные ВС РФ обстреляют опасный вулкан на Камчатке для предотвращения ЧС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российские военные 26 марта обстреляют лавиноопасные склоны Вилючинского вулкана на Камчатке, чтобы произвести предупредительный спуск лавин. Так силы Минобороны РФ хотят предотвратить ЧС, сообщили «Коммерсанту» в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В ведомстве уточнили, что вулкан будет обстрелян для профилактики из-за сложившейся снеголавинной обстановки. Мероприятия призваны защитить автодорогу поселок Термальный — перевал Вилючинский и высоковольтную линию, которые находятся неподалеку от лавиноопасных участков.

Туристическим компаниям рекомендовали в это время не организовывать туры в районах проведения спуска лавин, спортсменам посоветовали отказаться от поездок в этот район.

В феврале на вулкане Безымянный на Камчатке за сутки произошло более сотни землетрясений. Тогда вулкан готовился к извержению, высота выброса его пепла могла достигать 15 километров над уровнем моря.

    Обсудить
    Последние новости

    «Противник засел во многих домах». Российские бойцы пытаются выбить ВСУ из Белгородской области. Там идут тяжелые бои

    На Украине признали соблюдение Россией договоренности по энергообъектам

    Трамп сравнил себя с другими президентами США

    В Госдуме предложили ограничить выдачу жилищных сертификатов мигрантам

    Пролежавший 5 лет под водой планшет помог раскрыть серию преступлений

    Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

    В российском городе возбудили дело из-за расправы над амурским тигром

    Леопард удивился внезапно выпавшему весной снегу и попал на видео

    Российские войска ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

    Падение продаж одного вида машин в России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше