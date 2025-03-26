Российские военные обстреляют вулкан на Камчатке

Российские военные 26 марта обстреляют лавиноопасные склоны Вилючинского вулкана на Камчатке, чтобы произвести предупредительный спуск лавин. Так силы Минобороны РФ хотят предотвратить ЧС, сообщили «Коммерсанту» в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
В ведомстве уточнили, что вулкан будет обстрелян для профилактики из-за сложившейся снеголавинной обстановки. Мероприятия призваны защитить автодорогу поселок Термальный — перевал Вилючинский и высоковольтную линию, которые находятся неподалеку от лавиноопасных участков.
Туристическим компаниям рекомендовали в это время не организовывать туры в районах проведения спуска лавин, спортсменам посоветовали отказаться от поездок в этот район.
В феврале на вулкане Безымянный на Камчатке за сутки произошло более сотни землетрясений. Тогда вулкан готовился к извержению, высота выброса его пепла могла достигать 15 километров над уровнем моря.