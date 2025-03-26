Пьяный российский чиновник искал в лесополосе закладку и поплатился

Mash: Чиновник из Белогорска искал в лесу наркотики и остался без работы

Чиновник из Белогорска в Крыму, будчи пьяным, искал в лесополосе закладку и поплатился. После инцидента с наркотиками россиянин остался без работы, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным издания, мужчина, занимавший должность заместителя главы администрации Белогорска, на минувших выходных был замечен на служебной машине в лесу в нетрезвом состоянии. На чиновника обратили внимание сотрудники ДПС, поскольку в этих местах часто ищут наркотические вещества.

Работник администрации не сумел внятно объяснить правоохранителям свое появление в лесу. Он отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в организме. Чиновник уверял, что в этот день пил только пиво.

По информации «Mash на волне», мужчину после случившегося уволили.

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