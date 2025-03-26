Российский командир раскрыл подробности зачистки Суджи после операции «Поток»

Командир Север: Десант ВС России смог зачистить северную часть Суджи за 6 часов

Десантники ВС России, которые зашли в Суджу со смежными подразделениями после операции «Поток» по прорыву в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трубе, смогли зачистить северную часть населенного пункта за шесть часов. Подробности раскрыл командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Север, передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, первая группа десантников направилась в город в 05:10. «Каждые десять минут группа уходила, уходили по 4-5 человек, мелкими группами, чтобы разбегаться в случае интервального интенсивного артиллерийского огня было проще», — уточнил Север.

Уже к 08:00 российские военные принялись зачищать северную часть города, и к 11:30 завершили работу, заключил командир.

Ранее пленный боец ВСУ сообщил детали отступления из Суджи. Он отметил, что командование приказало солдатам бросить сослуживцев.