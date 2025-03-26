Российский командир рассказал подробности о первых сутках после захода в Суджу по трубе

РИА Новости: ВСУ бежали от десантников ВС РФ после их захода в Суджу по трубе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали от российских десантников после их захода в Суджу Курской области по газовой трубе. Подробности о первых сутках в освобожденном российском городе рассказал командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Север, передает РИА Новости.

По словам российского военного, сильных сопротивлений не было — в основном, украинские бойцы бежали. «Был взят также пленный [ВСУ] (...) Заявлял, что он связист и обладает важной информацией», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что основные боевые столкновения были в районе железнодорожного вокзала в российском городе, откуда противника выбивали около суток. Далее роте Севера нужно было занять главную дорогу Суджи, это направление командир описал как одно из наиболее сложных.

«Ребята разместились, наблюдательные пункты развели и держали оборону в течение суток», — сказал он. После того как бойцы выполнили задачу, они получили приказ выдвигаться непосредственно в Суджу.

Более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу по газовой трубе. Штурмовики ползли по трубе 14 километров, им не хватало воздуха и воды. Операция получила название «Поток».