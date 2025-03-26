Российского контрактника отправили в колонию на четыре года за уличную поножовщину

Устроивший уличную поножовщину в Миассе контрактник получил 4 года колонии

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы контрактника, устроившего уличную поножовщину в Миассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденного отправят в исправительную колонию общего режима. Он признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Из материалов уголовного дела следует, что рядовой Ж. вечером 7 октября 2024 года в сквере на улице Богдана Хмельницкого Миассе поругался с незнакомцем. В ходе конфликта контрактник схватился за нож и нанес оппоненту удар в живот. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Константина Пичуева к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы за то, что избил и дважды ударил ножом в грудь обидчика своей сожительницы.