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10:59, 26 марта 2025Экономика

В России заметили рост технологической зависимости от Китая

Эксперты РАНХиГС обнаружили рост зависимости от импорта в добыче угля в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Общая производственная зависимость от импорта в России в 2022-2023 годы в денежном выражении снизилась почти в полтора раза, однако о полномасштабном импортозамещении средств производства говорить рано. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС Дмитрий Землянский и Валерия Чуженькова, на которых ссылается РБК.

Их работа на эту тему опубликована в последнем номере журнала Новой экономической ассоциации. В отличие от других исследований, в ее основе не опросы, а статистика Росстата.

Авторы статьи отмечают, что расходы на импорт снизились в большинстве секторов, однако в некоторых отраслях, например в добыче угля и производстве лекарств, даже зафиксирован рост. А кроме того, во многом снижение зависимости от импорта комплектующих происходит за счет роста безальтернативной технологической зависимости от Китая.

Оценка взята из доли стоимости купленных за рубежом сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих, необходимых для производства и продажи продукции, в общих расходах на производство. Соответственно, на нее повлияла не только динамика объемов поставок, но и рост или сокращение стоимости единицы импорта за счет различных факторов.

Например, в добыче угля зависимость выросла на пять процентных пунктов, в производстве табачных изделий — на 4,3 процентных пункта, фармацевтических и ветеринарных средств — на 0,7 процентных пункта.

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Отдельно эксперты выделили эффект максимального роста импортозависимости в регионах, где реализуются крупные промышленные проекты. Таким образом, речь по-прежнему идет о выборе готовых импортных решений, а не использовании собственных разработок. Также, по их оценкам, в регионах со специализацией на добыче энергоресурсов низкая зависимость от «импорта» маскируется под высокой зависимостью от поставщиков технологий.

В целом же, указано в исследовании, промышленному сектору удается заменить только небольшие локальные компоненты и отдельные комплектующие, а не продукты в целом.

Итоговые данные искажаются и резким ростом гособоронзаказа. Так, завлабораторией среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН Михаил Гусев указал, что рост импортозамещения и самого производства компьютеров, электронных и оптических систем связан с их использованием в оборонной промышленности, а такого рода продукция и раньше минимально зависела от импорта.

Ранее исследование АКРА показало, что трансформация российской экономики, начавшаяся в 2022 году, ощутимо замедлилась. Процессы начали останавливаться к концу 2023 года.

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