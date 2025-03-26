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12:09, 26 марта 2025МирЭксклюзив

Вероятность выполнения Трампом условий России по санкциям оценили

Политолог Дудаков: Трамп может выполнить условия России по санкциям
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп может выполнить условия России по смягчению санкций, поскольку это выгодно для экономики Штатов, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков.

«Не вижу никаких препятствий для того, чтобы Трамп уже сегодня или завтра объявил о, как минимум, приостановке санкций против России в сфере продовольствия и поставок удобрений. Это возможно по понятным причинам: Трамп стремится поскорее договориться, а Россия хочет смягчения, потому что иначе не восстановить трафик в Черном море», — объяснил политолог.

Он также заметил, что увеличение экспорта удобрений из России приведет к постепенному снижению цен на продовольствие на мировом рынке, замедлится инфляция. Это скажется и на инфляции в США, продовольственная индустрия которых тоже переживает кризис и дефициты с рядом продуктов.

«С другой стороны, Трамп может медлить со смягчением санкций, чтобы использовать их как рычаг давления на Россию. Но особенных перспектив такая стратегия не имеет, потому было бы логично уже переходить к конструктивной повестке и менять санкционную политику», — заключил Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят просьбы России о смягчении санкций и предложенные Москвой условия перемирия на море. Он сообщил, что изучает этот вопрос.

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