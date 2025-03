98-летняя жительница дома престарелых оказалась тайной миллионершей. Как она жила и кому решила оставить накопленные богатства?

98-летняя британка Хильда Леви оказалась жертвой нацистов и тайной миллионершей

В середине марта в Великобритании четыре благотворительные организации объявили, что получили неожиданные пожертвования на общую сумму 1,4 миллиона фунтов стерлингов (153 миллиона рублей). Выяснилось, что деньги им завещала 98-летняя постоялица дома престарелых, которая всю жизнь работала секретаршей. «Лента.ру» разбирается в загадочной истории Хильды Леви.

У Леви не было семьи, и она почти не общалась с соседями

Когда Леви не стало в 2022 году, мало кто обратил на это внимание. Пожилая женщина давно обитала в доме престарелых. И даже в городе Уитстабл, графство Кент, где Леви жила многие десятилетия, не могли сказать о ней ничего особенного. В своем доме, купленном еще в 1970-х, она появлялась редко. Все знали, что до 1980-го года она жила с матерью, а потом осталась одна, но большую часть времени проводила в Лондоне.

Мы не видели ее несколько лет, и дом выглядел немного заброшенным. А раньше она раз в пару месяцев приезжала из Лондона на день или два. Мы только здоровались и иногда болтали, если сталкивались на улице. Но она была не очень общительной. Однажды она попросила моего мужа помочь ей с водопроводом. Это место было, как машина времени, он как будто перенесся в пятидесятые Кароль Мотт соседка Хильды Леви

Когда недавно было обнародовано завещание Леви, соседи очень удивились. Но больше всех удивились представители четырех благотворительных организаций, которые неожиданно получили крупные пожертвования.

По 500 тысяч фунтов стерлингов (54,6 миллиона рублей) Леви завещала фондам Friends of Kent and Canterbury Hospital и Age UK. Еще по 200 тысяч фунтов стерлингов (21,8 миллиона рублей) получили Friends of Whitstable Healthcare и Moorfields Eye Hospital в Лондоне. Все это организации, которые занимаются здравоохранением, медицинскими исследованиями и помощью пожилым людям.

Для нас это просто огромная сумма. Мы не получали таких щедрых пожертвований за всю свою 70-летнюю историю Луиза Коулман председатель правления организации Friends of Kent and Canterbury Hospital

Уистабл Фото: WIkimedia Commons

Особенно благотворителей удивило то, что раньше они о Леви не слышали, и она никогда не принимала участия в жизни их организаций. По крайней мере гласно.

Жительница Уистабла взялась разобраться в биографии Леви

Когда известие о невероятно щедрой тайной миллионерше разнеслось по округе, Джули Хант из Уистабла решила выяснить, кем она была. Хант призналась, что была заинтригована личностью Леви и потратила много часов на изучение старых газетных вырезок и документов.

Очень скоро стало понятно, что история, вероятно, самой скрытной жительницы всего графства Кент была весьма печальной. Во всяком случае, в первой своей части.

Оказалось, что Леви была беженкой из нацистской Германии. Она родилась в Кельне в семье доктора Фридриха Германа Леви и Ирмы Леви. После прихода к власти Гитлера и введения расовых законов, бежать удалось только Хильде. Считается, что она покинула Германию в конце 1930-х годов, хотя точная дата неизвестна. В записях от мая 1941 года ее называли «беженкой, спасавшейся от притеснений нацистов»

Как Леви попала в Великобританию, тоже можно только предположить. В 1938-1940 годах был организован массовый вывоз детей из нацистской Германии и Австрии. Эта акция, прозванная позже операцией «Киндертранспорт», была устроена «Центральным британским фондом помощи германскому еврейству».

Перед самым началом Второй мировой войны в Великобританию удалось вывезти 10 тысяч еврейских детей, которых на родине ждала почти неминуемая смерть. Последнее судно ушло из нидерландского порта Эймейден 14 мая 1940 года — в день капитуляции страны перед Германией — под обстрелом немецких истребителей.

Вскоре после того, как мы покинули гавань, появились немецкие истребители. Слава богу, у них не было бомб. Они бы с радостью нас потопили. Я спрятался на спасательной лодке, и в меня не попали из пулемета. Само путешествие было… тяжелым. Мы не знали, что случится в следующее мгновение и куда нас везут Гарри Якоби один из детей, спасшихся на борту корабля SS Bodegraven 14 мая 1940 года

Еврейские дети из Германии на борту судна, идущего в Великобританию Фото: German Federal Archives / Wikimedia Commons

Всего на борту SS Bodegraven спаслось 74 ребенка. Возможно, среди них была и Хильда Леви. Первые упоминания о ней как о беженке в британских документах датируются маем 1941 года — ровно через год после отплытия последнего судна. Можно предположить, что заполнявший бумаги клерк ошибся годом. После прибытия в Великобританию детей сразу же отправляли в приемные семьи и детские дома.

Больше из родных Леви не спасся никто

Судьба родителей Леви не освещается в статьях о ней. Сказано только, что все они сгинули в нацистской Германии. Однако в сети удалось обнаружить фотографии так называемых Камней преткновения. Это проект немецкого художника Гюнтера Деминга, представляющий собой небольшие кубы, которые он встраивал в мостовые городов Германии, Австрии и других стран Европы.

На каждом таком камне высечено имя человека, ставшего жертвой нацистского режима. Среди Камней преткновения в Кельне нашлись два с именами доктора Фридриха Германа Леви и Ирмы Леви. Надпись гласит, что в 1941 году их депортировали в Лодзь, а затем в лагерь Хелмно рядом с одноименным городом в Польше. Годом смерти обоих указан 1942-й.

К тому времени Хильде было 17 лет, она жила в приемной семье в Великобритании. Леви удочерила Эллен Джеффери из небольшой деревни Саттон Валенс в Кенте. Потом они перебрались в Уитстабл. Девушка выучилась на секретаршу и много лет работала на некоего человека в Мейдстоне. В 38 лет она окончила специальный курс, получив право работать в бизнес-администрировании

После этого в жизни Леви случился довольно интересный поворот. Ее приняли на работу в благотворительный фонд, который организовал муж Елизаветы II принц Филипп. Эта организация занималась выдачей грантов и премий юношам и девушкам, достигшим особых успехов в учебе и науке.

Там, судя по всему, Леви и проработала всю жизнь. Джеффери не стало в 1980-м, и нет никаких сведений, что ее приемная дочь когда-нибудь была замужем. Большую часть времени она жила в съемной квартире в Лондоне, а в Уитстабл наведывалась только раз в пару месяцев. Последние годы она провела в доме престарелых.

Никто не знает, откуда у Леви было столько денег

Главной загадкой в этой истории все еще остается источник столь солидного состояния бывшей секретарши. Можно предположить, что, ведя очень скромную жизнь, Леви просто накопила эти деньги. Однако есть и другая версия.

Джули Хант удалось выяснить, что у Леви был в США состоятельный дядя. Герман Хект уехал из Германии в США в 16 лет. Там он сделал успешную карьеру и стал партнером в компании по торговле кофе. Хект был очень богатым человеком, а в 1939 году помогал деньгами родителям Леви, которые лишились доходов из-за нацистской расовой политики.

Хект ушел из жизни в 1951 году. Тогда его состояние составляло около 44 миллионов долларов. Сегодня это примерно 540 миллионов долларов. Деньги Хект завещал детям, дальним родственникам и благотворительным организациям. Возможно, Леви тоже досталась какая-то часть наследства

Как бы то ни было, все деньги она решила отдать благотворительным организациям Лондона и графства Кент. С этими двумя местами были связаны лучшие годы ее взрослой жизни.

Леви завещала похоронить ее рядом с приемной матерью, однако, судя по всему, не дала никаких указаний по поводу надгробного камня. Она покоится в безымянной могиле на кладбище Уитстабла.

Камень преткновения с именем доктора Фридриха Германа Леви, отца Хильды Леви Фото: WIkimedia Commons

Хотя судьба Хильды Леви выглядит вполне благополучной, особенно на фоне многих ее сверстниц, которые не спаслись от нацистов, складывается впечатление, что ее по-настоящему счастливая жизнь навсегда осталась в детстве, проведенном с родителями. Все оставшиеся годы жизни она потратила на то, чтобы помочь краю, приютившему ее. А в конце просто растворилась в этой земле, сделав последнее доброе дело.