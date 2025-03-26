Селена Гомес вышла в свет в наряде за 1,2 миллиона рублей

Селена Гомес вышла в свет в черном костюме Balmain за 1,2 миллиона рублей

Актриса и певица Селена Гомес вышла в свет в дорогостоящем наряде. Об этом сообщает издание People.

32-летняя знаменитость попала в объективы папарацци в Нью-Йорке на свидании с возлюбленным, комиком Бенни Бланко. Для данного случая звезда выбрала черный костюм Balmain, состоящий из пиджака и укороченной юбки. Известно, что стоимость данного комплекта на официальном сайте бренда составляет 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

Помимо этого, исполнительница надела черную водолазку, капроновые колготки и обувь на каблуках. В свою очередь ее спутник предстал в рваных джинсах и лиловой рубашке.

Ранее Селену Гомес в прозрачной водолазке заметили на свидании с женихом. Знаменитость предстала на размещенных кадрах в синих джинсах с высокой посадкой, атласных остроносых туфлях и бордовой лакированной куртке