Сенатор Совфеда от Тувы уйдет в отставку

ТАСС: Сенатор Совфеда от Тувы Оюн сложит полномочия

Сенатор от Тувы Дина Ою уйдет в отставку, заявление уже рассмотрел Совет верхней палаты парламента. Об этом заявил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, чьи слова приводит ТАСС.

«Дина Ивановна написала заявление о сложении своих полномочий по собственному желанию. Сегодня это заявление мы рассмотрели на Совете палаты и завтра на пленарном заседании палата примет соответствующее решение», — сказал парламентарий.

На данный момент сенатор от Тувы в Совете Федерации не назначен, поэтому Оюн продолжит представлять регион в верхней палате парламента. Произойдет это потому, что по закону полномочия сенатора прекращаются с момента вступления в должность нового представителя от субъекта.

Ранее Совфед по итогам голосования досрочно прекратил полномочия сенатора Александра Некрасова. Он являлся депутатом Госдумы с 2011 по 2020 годы, в состав Совета Федерации он вошел как сенатор от Архангельской области.